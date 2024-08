Historyczny wyczyn Wisły Kraków. 5 lat czekania, kluby z Ekstraklasy mogą pozazdrościć

Jak odpadać, to z honorem i właśnie w taki sposób, w jaki uczyniła to Wisła Kraków. "Biała Gwiazda" przegrała w pierwszym meczu ostatniej fazy eliminacji do Ligi Konferencji Europy z Cercle Brugge 1:6. Nikt nie wierzył, że w rewanżu stać ją będzie na dokonanie cudu, a do tego niewiele zabrakło. Triumf 4:1 nad Belgami zaskoczył kibiców, a do tego przyczynił się do poprawy sytuacji Ekstraklasy w rankingu UEFA. Inne polskie kluby mogą patrzeć na wyczyn Wisły z zazdrością.