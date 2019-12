Gwiazdy zagrały z Kubą Błaszczykowskim

Stało się już tradycją, że w okresie świąteczno-noworocznym Fundacja "Ludzki Gest" Kuby Błaszczykowskiego organizuje charytatywny turniej piłkarski o Puchar Prezydenta Miasta Częstochowy. W sobotę 28 grudnia 2019 r. na zaproszenie byłego kapitana piłkarskiej reprezentacji Polski do miasta pod Jasną Górą ponownie zjechała plejada gwiazd sportu, filmu, kabaretu i estrady.

Komplet widzów na trybunach Hali Sportowej Częstochowa oklaskiwał m.in. Agnieszkę Radwańską, Anitę Włodarczyk, Annę Wyszkoni, Bartosza Zmarzlika, Pawła Małaszyńskiego, Andrzeja Nejmana czy Karola Kłosa. W muzycznej części wydarzenia wystąpiły z kolei gwiazdy polskiej sceny hip-hopowej: KeaN, FEJZ, POKAHONTAZ, JEDEN OSIEM L, OPAŁ, OSTRY/Bezimienni i O.S.T.R.



Od pierwszej edycji "Świątecznego Grania z Kubą" impreza podzielona jest na dwie części - najpierw w turniej piłkarskim grają drużyny złożone z przyjaciół Kuby Błaszczykowskiego, następnie na scenie do gry przystępują artyści polskiej sceny hip-hopowej.



Rywalizacja w turnieju piłkarskim jest zawsze bardzo zacięta, gdyż wybitni sportowcy - a wśród przyjaciół Kuby Błaszczykowskiego jest imponujące grono mistrzów nad mistrzami - zawsze walczą o zwycięstwo. Nie inaczej było w tym roku. Do wyłonienia najlepszych potrzebna była seria rzutów karnych, w której lepsza okazała się drużyna "Zielonych" i to oni sięgnęli po Puchar Prezydenta Miasta Częstochowy Krzysztofa Matyjaszczyka. W zwycięskim składzie znaleźli się m.in. kulomiot Piotr Małachowski, piłkarz Wisły Kraków Paweł Brożek, siatkarka Magda Śliwa, żużlowiec Patryk Dudek oraz raperzy FEJZ i KeaN.



Dla podopiecznych Fundacji "Ludzki Gest" zagrali także m.in. mistrzyni MMA Joanna Jędrzejczyk, siatkarze Karol Kłos, Mariusz Wlazły i Piotr Gacek, piłkarze Jacek Krzynówek i Marcin Wasilewski, aktualny mistrz świata na żużlu Bartosz Zmarzlik, dziennikarz Irek Bieleninik, a także raperzy O.S.T.R. i RAHIM.



- Jak zawsze jestem bardzo wzruszony i gorąco dziękuję moim przyjaciołom, którzy przyjęli zaproszenie i zagrali dla podopiecznych Fundacji "Ludzki Gest". Bez Waszego wsparcia i zaangażowania nie byłoby "Świątecznego Grania". Dziękuję także wspaniałej częstochowskiej publiczności, która jak zwykle nie zawiodła. To dla mnie bardzo ważne, że mogę się z wami spotkać, chwilę porozmawiać. Do zobaczenia za rok! - powiedział patron wydarzenia Kuba Błaszczykowski.



Całkowity dochód ze sprzedaży biletów-cegiełek na wydarzenie przekazywany zostanie na potrzeby podopiecznych Fundacji "Ludzki Gest", która pomaga chorym i niepełnosprawnym dzieciom poprzez finansowanie ich leczenia i zakup sprzętu rehabilitacyjnego. Fundacja pomaga także w realizacji marzeń dzieci i młodzieży będących w trudnej sytuacji materialnej.