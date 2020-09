Bez Daniela Hoyo-Kowalskiego i Michała Maka, ale z Michalem Frydrychem jedzie Wisła do Zabrza. Mecz z Górnikiem w piątek o godz. 20.45, relacja w Interii.

Sytuacja Wisły w tabeli jest nie do pozazdroszczenia, ale znacznie lepiej wygląda sytuacja kadrowa





- Na najbliższy mecz pod uwagę nie jest brany tylko Hoyo-Kowalski, który ma dalej uraz łydki, a także Michał Mak, który ma lekko skręcony staw skokowy - przyznaje Artur Skowronek, trener Wisły.



Część jego zawodników ma również inne urazy, ale wiele wskazuje, że na piątkowy wieczór powinni być gotowi.



- To drobne problemy zdrowotne, ale myślę, że do piątku wszystko będzie w porządku - zaznacza szkoleniowiec.



Do tej pory krakowianie w czterech meczach stracili dziewięć bramek, a w ostatnim spotkaniu z Wisłą Płock dali sobie wbić aż trzy. Być może lekiem na fatalną grę w obronie będzie pozyskany Michal Frydrych.



Czech do Wisły dołączył 10 dni temu, ale przed meczem z płocczanami nie był brany pod uwagę. W tym czasie miał treningi wyrównujące i na spotkanie z Górnikiem Zabrze będzie już gotowy.



- Można się spodziewać Michala w kadrze, co oznacza, że może też być w podstawowym składzie - mówi Skowronek.



Wisła po czterech meczach zdobyła dwa punkty i zajmuje czwarte miejsce od końca. W tej sytuacji mecz w Zabrzu może być ostatnim spotkaniem trenera Skowronka.



Mecz Górnik - Wisła w piątek o godz. 20.30, relacja w Interii.



