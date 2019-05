Trenerem Wisły był Henryk Kasperczak, drużyna świętowała zdobycie mistrzostwa Polski sezonu 2002/2003, a Paweł Brożek miał na koncie dopiero 16 meczów w barwach "Białej Gwiazdy". To właśnie wtedy na świat przyszedł Daniel Hoyo-Kowalski, najmłodszy debiutant w historii Wisły. Dziś, w meczu z Górnikiem Zabrze (godz. 20.30), może otrzymać kolejną szansę.

25 kwietnia jego znajomi pewnie przeglądali portale społecznościowe, oglądali seriale lub nasłuchiwali wieści w sprawie strajku nauczycieli. Daniel miał inne zmartwienie - na oczach tysięcy polskich kibiców nie dać plamy i zatrzymać ekstraklasowych piłkarzy Zagłębia Sosnowiec.

W dniu debiutu miał dokładnie 15 lat, 9 miesięcy i 13 dni, a to oznacza, że pod tym względem stał się najmłodszym graczem Wisły. Pobił rekord Marcin Jałochy, który debiutował półtora tygodnia po 16. urodzinach.

- Jeszcze niedawno podawałem piłki na stadionie, teraz podaję je na murawie... Debiut to niesamowite uczucie. Po meczu dostałem tak dużo wiadomości, że trudno było na wszystkie odpisać. A gdy dowiedziałem się, że jestem najmłodszym debiutantem w historii Wisły, to wszystko zrobiło na mnie jeszcze większe wrażenie - przyznaje z uśmiechem.

Drzwi otwarte na oścież

W Sosnowcu spisał się na tyle przyzwoicie, że szansę otrzymał także kilka dni później w meczu ze Śląskiem Wrocław. Inna sprawa, że sytuacja kadrowa Wisły jest tak zła, że rozważanie powrotu na boisko trenera Macieja Stolarczyka można było przestać rozpatrywać w formie żartu.

W niedzielnym meczu Hoyo-Kowalski większych błędów nie popełnił, choć dla rywali nie był też przeszkodą nie do przejścia.

- Czuje się coraz pewniej, dobrze operuje piłką. Dobrze, żeby popracował jeszcze w siłowni, bo potrzebuje masy mięśniowej - mówi z uśmiechem Lukas Klemenz, który w meczu ze Śląskiem był partnerem młodego defensora na środku obrony.

Hoyo-Kowalski: - Czułem mniejszy stres niż w debiucie, ale gra przed własną publicznością dodaje adrenaliny. Do końca nie dowierzam temu, co się wokół mnie dzieje. Teraz to ja gram w meczach, a mój brat podaje mi piłki zza linii końcowej. Strasznie to wszystko w moim życiu szybko się zmienia - przyznał z uśmiechem.

Młody piłkarz już pół roku temu zauważył, że drzwi do wielkiej piłki zaczynają się przed nim uchylać. Wówczas jednak widział tylko niewielką szparę, ale z czasem debiut zaczynał zbliżać się wielkimi krokami.

- Trzy miesiące temu zacząłem trochę podejrzewać, że ten moment przyjdzie, bo zacząłem trenować z pierwszą drużyną. Gdyby ktoś jednak zapytał mnie o to wszystko pół roku temu, to nie przypuszczałbym, że to wszystko tak szybko się potoczy - nie ma wątpliwości.

Co się dziś wydarzy?

Trener Maciej Stolarczyk nie zwykł oceniać po meczach swoich zawodników. W przypadku młodych graczy tym bardziej nie robi wyjątku, choć przyznaje, że nastolatkowie na razie go nie zawodzą.

- Ta młodzież ma możliwości, choć oczywiście przed nimi jeszcze sporo pracy. Jest jednak na czym budować zespół - uważa szkoleniowiec.

Hoyo-Kowalski: - Atmosfera w szatni jest świetna, wszyscy normalnie się wobec mnie zachowują. Nikt nie traktuje mnie jak powietrze. Nie ma co ukrywać - cieszę się, że znalazłem się w takim miejscu.

Dziś, w meczu z Górnikiem Zabrze, młody zawodnik może otrzymać kolejną szansę, choć konkurencja się zwiększa, bo do składu wraca Łukasz Burliga. W tej sytuacji trener Stolarczyk posadzi na ławce Marcina Grabkowskiego lub właśnie Hoyo-Kowalskiego.

Piotr Jawor

