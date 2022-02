Gorąco w Wiśle Kraków. Trwa akcja ratunkowa, pozostały godziny!

Sytuacja Wisły zrobiła się bardzo nieciekawa. Krakowianie w piątek przegrali z Legią w Warszawie i znaleźli się w strefie spadkowej. W tej sytuacji rozpoczęła się akcja ratunkowa.

W niedzielę krakowianie kupili z Rakowa Częstochowa Marko Poletanovicia , ale wygląda na to, że to nie koniec wzmocnień. Choć okno transferowe zamyka się z końcem lutego, to Wisła nie powiedziała jeszcze ostatniego słowa.

- Należy się jeszcze spodziewać wzmocnień. Liczę, że uda się pozyskać co najmniej jednego zawodnika - podkreśla trener Brzęczek.

Obecnie najważniejsze dla krakowian jest pozyskanie napastnika. W klubie pracują również nad transferem obrońcy oraz skrzydłowego.

Wisła Kraków. Felicio Bron Forbes zostaje

Wyjaśnia się w końcu także przyszłość Felicio Brown Forbesa. Kostarykanin wiosną nie zagrał jeszcze żadnego spotkania, bo przygotowywał się do transferu. Teraz jednak weto postawił trener Brzęczek.

- Przekazałem mu, że nie wyrażam zgody na jego odejście. Chcę, by Felicio z nami został i pomógł drużynie w walce o utrzymanie. Z mojej strony decyzja już zapadła... Musimy pokazać, że to trener oraz zarząd Wisły decydują i nie możemy pozwolić na to, by ktoś inny decydował za nas - podkreśla Brzęczek.

Brown Forbes nie jedzie z drużyną jednak na najbliższe spotkanie Pucharu Polski z Olimpią Grudziądz, ponieważ ma gorączkę. Do autokaru wsiądzie za to Poletanović, ale na pewno nie wystąpi od pierwszej minuty.

Olimpia Grudziądz - Wisła Kraków. Gdzie i kiedy oglądać mecz?

We wtorek Wisła gra w Grudziądzu z Olimpią o awans do półfinału Pucharu Polski. Transmisja w Polsacie Sport, relacja na Sport.Interia.pl

