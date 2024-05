Gorąco w Wiśle Kraków. Nie chcą znów tego przeżywać

W czwartek Wisła Kraków niespodziewanie pokonała Pogoń Szczecin i zdobyła Puchar Polski. W klubie przyznają jednak, że był to tylko miły przerywnik w drodze po najważniejszy cel , czyli awans do Ekstraklasy.

Przy Reymonta celowali w pierwsze lub drugie miejsce na koniec sezonu, które dają bezpośredni awans. Szanse na to krakowianie mają już jednak tylko matematyczne, więc pozostaje im walka o promocję poprzez baraże .

Na razie wiślacy zajmują szóste miejsce, czyli ostatnie dające udział w barażach. Co więcej, siódmy Górnik Łęczna i ósmy Motor Lublin mają tyle samo punktów co podopieczni Alberta Rude, więc jedynym rozwiązaniem dającym krakowianom względny spokój jest dzisiejsza wygrana w Sosnowcu.

W razie zwycięstwa Wisła wskoczy na czwartą pozycję i będzie traciła punkt do trzeciego GKS-u Katowice. A to oznacza, że na trzy kolejki przed zakończeniem sezonu zasadniczego krakowianie najlepsze rozstawienie przed barażami (czyli ew. dwa mecze u siebie) mieliby w swoich rękach, ponieważ w przedostatniej kolejce wybiorą się właśnie do Katowic.