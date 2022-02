​Gorąco po hicie Ekstraklasy. "Przecież sam sobie oka nie podbił!"

W jednej z ostatnich akcji meczu gospodarze dośrodkowali piłkę w pole karne. Tam najwyżej wyskoczył Mateusz Wieteska, uprzedzając Mikołaja Biegańskiego, który popełnił błąd wychodząc z bramki . Za moment piłka wpadła do siatki, a Legia wygrała 2-1.

Zaraz po tej akcji krakowianie mieli pretensje do sędziego, bo ich zdaniem Wieteska przy strzale faulował Michala Frydrycha, kapitana Wisły.

- Michał ma podbite oko i na pewno nie zrobił sobie tego sam. Lewy łokieć rywala uderza w niego i w moim odczuciu jest to faul łokciem. Frydrych na pewno nie podbił sobie oka upadając na murawę - mówił po meczu w nc+ Jerzy Brzęczek, trener Wisły.

- Ruch łokcia jest, ale jednak Wieteska wcześniej wyskoczył - bronił decyzji arbitra Andrzej Juskowiak, były reprezentant Polski.

- Dobrze, możemy mówić o wyskoku wcześniej, ale jeśli uderza się rywala, to jest to faul. To był atak, w którym rywal ewidentnie wykorzystał swoją pozycję i siłę - uważa Brzęczek.

- OK, sytuacja 50 na 50, choć moim zdaniem to jest atak na piłkę, a nie na zawodnika - odpowiedział Juskowiak.

Zaraz po meczu emocje jeszcze buzowały we Frydrychu, którzy tuż po końcowym gwizdku rzucił piłką w stronę sędziego i otrzymał czerwoną kartkę.

- Tej sytuacji nie widziałem, ale starałem się zareagować, by któryś z kolejnych moich zawodników nie został ukarany - tłumaczył Brzęczek.

Wisła Kraków w strefie spadkowej

Porażka Wisły w Warszawie sprawiła, że mistrzowie Polski zrównali się z krakowianami punktami i zepchnęli ich do strefy spadkowej.

