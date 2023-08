Gorąco na Wiśle. Zapadają ważne decyzje

Wisła Kraków po bardzo dobrym meczu pokonała Arkę Gdynią 5-1 i zbliżyła się do strefy barażowej, co znacznie poprawiło humory przy Reymonta. To dobra wiadomość dla trenera Radosława Sobolewskiego, bo właśnie dziś nad losem szkoleniowca będzie debatowała rada nadzorcza klubu. Podczas zebrania omówiona ma również zostać praca i transfery przeprowadzone przez dyrektora sportowego Kiko Ramireza.