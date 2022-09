Gorące rozmowy w Wiśle Kraków! Zapadła kluczowa decyzja

Przy Reymonta sytuacja jest nieciekawa. Drużyna zajmuje dopiero siódme miejsce w tabeli, gra poniżej oczekiwań, a księgowi głowią się, w jaki sposób zasypać dziurę budżetową po spadku zespołu z Ekstraklasy.

Zadanie jest trudne, bo klub przede wszystkim został pozbawiony milionów z praw do transmisji telewizyjnych. Co prawda kibice dalej licznie stawiają się przy Reymonta (na mecz z Ruchem Chorzów sprzedano 22 117, co jest rekordem w I lidze), ale mimo to budżet klub jest za niski w porównaniu do potrzeb.

Wisła Kraków. Dokapitalizowanie i zmiany w strukturze właścicielskiej

I właśnie głównie z tego powodu doszło do środkowego spotkania właścicieli klubu. Rozmowy trwały kilka godzin, ale wypracowano wspólne stanowisko.

- Właściciele zobligowali się do dokapitalizowania klubu w celu pokrycia luki finansowej w trwającym sezonie. Przyszły kształt akcjonariatu spółki - zakładający także zmiany w strukturze współwłaścicielskiej - uzależniony zostanie od kwoty dofinansowania zgodnie z zaproponowanym algorytmem - podkreśla Władysław Nowak, prezes Wisły.

- Priorytetem dla klubu pozostają: zapewnienie stabilnego, ale i rozwojowego funkcjonowania w perspektywie trzech lat, walka o awans do ekstraklasy w obecnym sezonie, jak i również wykupienie bazy treningowej w Myślenicach w najbliższym możliwym czasie. Więcej będziemy mogli powiedzieć po następnym z planowanych spotkań - dodaje prezes.

Przypomnijmy, że obecnie układ właścicielski w Wiśle wygląda następująco: Jakub Błaszczykowski, Tomasz Jażdżyński oraz Jarosław Królewski mają po 26,84 procent akcji. Władysław Nowak, Adam Adamczyk i Adam Łanoszka mają po 3,75 proc., a pozostałe 8,23 procent należy do akcjonariatu rozproszonego.

Tymczasem piłkarze Wisły Kraków przygotowują się do powrotu na I-ligowe boiska po reprezentacyjnej przerwie. W piątek piłkarze Jerzego Brzęczka zmierzą się na wyjeździe z Chojniczanką, która zajmuje 14. miejsce w tabeli. Spotkanie o godz. 20.30, transmisja w Polsacie Sport.

PJ