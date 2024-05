Głośno o sukcesie Wisły Kraków. List od miliardera. Tego się nie spodziewali

To był absolutnie szalony mecz, godny finału Pucharu Polski, który na długo zapadnie w pamięci kibiców. Choć Wisła Kraków przeważała na boisku, nie była w stanie tego wykorzystać i wydawało się, że celne uderzenie Efthymiosa Koulourisa pozwoli Pogoni zabrać trofeum do Szczecina. Gdy rezerwowi ekstraklasowej ekipy szykowali się już do wtargnięcia na murawę, oczekując tylko na ostatni gwiazdek sędziego, doszło jednak do niesamowitego zwrotu akcji.

