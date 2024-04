Finał Pucharu Polski. Na piłkarzy Wisły czeka niecodzienna nagroda

Puchar Polski znów może trafić w ręce zespołu, który zdobył go jako pierwszy. Jeśli Wisła Kraków w czwartkowym finale na Stadionie Narodowym pokona Pogoń Szczecin, to zrobi duży krok, by... znaleźć się na pewnym obrazie, którego pierwowzór powstał w latach 1926-1927. Finał PP Pogoń Szczecin - Wisła Kraków w czwartek o godz. 16. Transmisja w Polsacie Sport 1, stream online na Polsat Box Go, relacja na Sport.Interia.pl.