Fatalny początek Wisły Kraków, ale co się stało w drugiej połowie? Przeszedł walec

W pierwszej połowie tego spotkania padły dwie bramki, a pierwsza z nich została zdobyta już w 7. minucie meczu. Piłkarze Wisły Kraków z pewnością ucieszyli się, gdy właśnie wtedy rzut karny zmarnował Lukas Hrnciar. Goście nie wygrali jednak wyścigu do piłki - jako pierwszy do dobitki podbiegł Karol Podliński, który wbił piłkę do siatki.