Fatalne wieści dla Wisły Kraków. Stara miłość zardzewiała

Był czas, że kibiców Lechii Gdańsk i Wisły Kraków łączyła przyjaźń - okres dobrych relacji liczy się na ponad dwie dekady - od połowy lat 90. XX wieku do 2016 r., gdy rozpadł się sojusz "Trzech Królów Wielkich Miast" obejmujący obok Lechii i Wisły jeszcze Śląsk Wrocław . Gdańszczanie pozostali wierni przyjaźni z wrocławianami, a krakusy wybrały dołączenie do sojuszu tworzonego przez Ruch Chorzów , Widzew Łódź i Elanę Toruń .

Lechia Gdańsk nie wpuści kibiców Wisły Kraków na mecz

Te tragiczne zdarzenia nałożyły kibicowską anatemę na fanów Wisły Kraków. Kolejne grupy kibiców odwołują przyjazd na stadion przy Reymonta - zrobiły to m.in. grupy dopingujące Arkę Gdynia i Zagłębie Sosnowiec. Działa to też w drugą stronę - wiślacy nie oglądają swych piłkarzy w spotkaniach wyjazdowych. Jest to sytuacja zgoła absurdalna, bo zgodnie z tym co ustaliła policja, pseudokibic z Bielska uległ śmiertelnemu wypadkowi przez nieumiejętne użycie środków pirotechnicznych, nikt z fanów Wisły Kraków mu nie pomagał, ale czasem w świecie kibiców brak logiki.