Fatalne wieści dla Wisły Kraków. I to w takim momencie

Angel Rodado nie zagra do końca roku

Angel Rodado doznał uszkodzenia więzadeł stawu skokowego. Uraz ten eliminuje napastnika z gry do końca roku. Czekamy na Ciebie, wracaj szybko do zdrowia!

Tym spotkaniem krakowianie przygotowują się do końcówki rundy jesiennej, w której mają postawiony jasny cel - wskoczyć co najmniej na szóste miejsce, które daje udział w barażu o awans do Ekstraklasy. Na razie piłkarze Sobolewskiego zajmują dziewiątą pozycję w tabeli i do szóstej tracą dwa punkty, a do końca roku zagrają jeszcze cztery spotkania.