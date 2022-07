Jeśli chodzi o błyskawiczny powrót do Ekstraklasy, czyli w kolejnym sezonie po spadku, to statystyki nsą mało optymistyczne. W XXI w. udało się to tylko 11 zespołom, a zdecydowana większość spadkowiczów na lata zakopała się na zapleczu pierwszej ligi, a nawet niżej.

Przykładem bicia głową w mur jest właśnie Arka. Gdynianie z Ekstraklasą pożegnali się w sezonie 2019/2020 i mimo corocznych zapowiedzi walki o awans, nie są w stanie do niej wrócić. W pierwszym sezonie zajęli czwarte miejsce w I lidze i w półfinale barażów przegrali z ŁKS-em. Poprzedni sezon Arka skończyła pozycję wyżej, ale znów przepadła na pierwszym meczu barażowym, przegrywając z Chrobrym Głogów.

W tym sezonie gdynianie jednak znów są zaliczani do faworytów I-ligowych rozgrywek.

- Są w ścisłym gronie kandydatów do walki o awans do Ekstraklasy. W poprzednim sezonie byli bardzo blisko, a teraz ta drużyna jest mocniejsza. Ma więcej doświadczonych zawodników i jakości - podkreśla Jerzy Brzęczek, trener Wisły.

- To bardzo niewygodny przeciwnik, dobrze zorganizowany, mający dużo jakości. Zdajemy sobie sprawę z tego, jak ciężka zadanie nas czeka - dodaje szkoleniowiec.

W Wiśle o awansie nikt głośno nie chce mówić. W drużynie doszło do rewolucji, a Brzęczek na każdym kroku podkreśla, że w kilka tygodni musiał zbudować zespół niemal od nowa. Tyle tylko, że kibice o innym finiszu rozgrywek niż awans nie chcą nawet słyszeć.

- Czy mecz z Arką odpowie na pytanie, o co w tym sezonie gramy? Gdyby sezon kończył się po trzech kolejkach, to tak by było, ale kończy się po 34 meczach... Przed nami kolejne bardzo ważne spotkanie. Po pierwszym meczu nie wpadaliśmy w negatywny nastrój [0-0 z Sandecję], ale po drugim nie mamy też powodów, by wpadać w euforię [2-0 z Resovią]. Wygraliśmy i to jest kluczowe, aby tę drużynę rozwijać. Czas pracuje na naszą korzyść - uważa Brzęczek.

Po dwóch kolejkach krakowianie mają tyle samo punktów co Arka. Gdynianie na inaugurację wygrali w Bielsku-Białej (1-0), a na swoim boisku zremisowali z Zagłębiem Sosnowiec (0-0).

Wisła Kraków - Arka Gdynia. Gdzie i kiedy oglądać mecz?

Spotkanie Wisła Kraków - Arka Gdynia o godz. 17.30, transmisja w Polsacie Sport, relacja na Sport.Interia.pl.

