Sapała jest związany z Wisłą od początku bieżącego roku. Do tej pory zagrał we wszystkich trzech meczach, ale w żadnym, w pełnym wymiarze. W sumie spędził na boisku 197 minut.

O więcej będzie ciężko, bo kontuzja prawdopodobnie wyeliminuje 27-latka do końca sezonu. Trener Radosław Sobolewski, na konferencji przed meczem z GKS-em Katowice, ostrożnie prognozował miesiąc przerwy swojego podopiecznego. Wątpliwe jednak, by od razu po tym czasie piłkarz wrócił do formy i pojawił się na boisku. Być może będzie dostępny na baraże o awans do PKO Ekstraklasy, które zostaną rozegrane na początku czerwca, jeśli Wisła się do nich załapie.