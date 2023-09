Emocje do samego końca. Wisła ma czego żałować

Trochę więcej okazji miała Miedź . Jako pierwszy niecelnie uderzył Emmanuel Agbor , który z 10 metrów strzelił obok słupka. Jego uderzenie i tak było w miarę precyzyjne w porównaniu do próby Alana Urygi , który kopnięcie poleciało wysoko nad bramką.

- Wisła była dobrze zorganizowana, ale parę razy doprowadziła do sytuacji, gdy Miedź z 16 metrów mogła oddać strzał. Myślę, że w drugiej połowie ten pojedynek będzie wyglądał podobnie

Miedź - Wisła. Gole w drugiej połowie

Druga odsłona zaczęła się jednak zupełnie inaczej. Miki Villar zagrał do wpadającego w pole karne Jesus Alfaro , a ten uderzył tuż przy słupku i pierwszy celny strzał od razu przyniósł bramkę.

Ale gdy już Miedź oddała celny strzał, to po nim nie było już co zbierać. Marcel Mansfeld z całej siły huknął zza pola karnego, dołożył do tego precyzję i Raton nie miał żadnych szans.