Porażka Wisły Kraków w sparingu. W środę w Myślenicach "Biała Gwiazda" przegrała z Sandecją Nowy Sącz 0-1.

Spotkanie z pierwszoligową Sandecją było czwartym meczem kontrolnym Wisły przed nowym sezonem. Trener Maciej Stolarczyk po raz kolejny testował w nim ustawienie 4-3-3. Tym razem sprawdzian nie wypadł zbyt okazale.



Co prawda krakowianie atakowali, ale to drużyna z Nowego Sącza zdobyła bramkę. Michała Buchalika, który stał między słupkami w drugiej połowie, pokonał Maciej Korzym. Wiśle, mimo prób, strat odrobić się nie udało.



W starciu z Sandecją Stolarczyk dał szansę Jeanowi Carlosowi Silvie, brazylijskiemu napastnikowi, który dzień wcześniej przyjechał na testy medyczne do klubu i jest bliski podpisania kontraktu z zespołem. Pod koniec meczu na boisku pojawił się również 19-letni Dawid Rudnik. Pomocnik, który w poprzednim sezonie występował w LZS Starowice Dolne, przebywa w Wiśle na testach.



Wisła Kraków - Sandecja Nowy Sącz 0-1 (0-0)

Bramki: Korzym (64.)



Wisła (I połowa): Chorążka - Morys, Wasilewski, Świątko, Sadlok - Buksa, Plewka, Boguski - Silva, Brożek, Balicki



II połowa: Buchalik - Niepsuj, Klemenz, Janicki, Grabowski - Szot, Wojtkowski, Savicević (72. Rudnik) - Mak, Drzazga, Bałaniuk



Sandecja: Tokarz - Flis, Piter, zawodnik testowany, Maślanka - Małkowski, Chmiel, zawodnik testowany, Kanach, Kun - Klichowicz oraz Szeliga, Baran, Kałahur, Smoleń, Matras, Kuźma, Ogorzały, Dudzic, Dara, Szaflarski, Wąchała, Korzym, Żołądź, zawodnik testowany, zawodnik testowany.