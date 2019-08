Ekstraklasa. Wisła Kraków - Pogoń Szczecin statystycznie

W spotkaniu 4. kolejki PKO Ekstraklasy Pogoń Szczecin pokonała na własnym stadionie Wisłę Kraków 1-0. Pomeczowe statystki oddają minimalną przewagę zawodników z Pomorza Zachodniego.

Pogoń oddała ponad dwa razy więcej strzałów niż krakowianie (23 uderzenia szczecinian przy 11 "Białej Gwiazdy"). Jeśli natomiast chodzi o strzały celne - tu przewaga podopiecznych Kosty Runjaicia znacznie maleje i wynosi tylko siedem do czterech. Gospodarze często próbowali zdobyć bramkę z nieprzygotowanej pozycji, czego najlepszym przykładem jest Kożulj. Był on autorem największej liczby uderzeń, ale tylko jeden z czterech jego strzałów odnalazł światło bramki.

Jeśli chodzi o podania, na pierwszy rzut oka liczby przemawiają na korzyść Wisły. Krakowianie więcej razy od rywala wymieniali między sobą futbolówkę (480 do 395 podań) i robili to z większą dokładnością (83 do 80% skuteczności). Także posiadanie piłki było po stronie zawodników prowadzonych przez Macieja Stolarczyka (57-43 %). Długie rozgrywanie futbolówki nie przekładało się jednak na stwarzanie zagrożenia pod bramką "Dumy Pomorza". W liczbie podań kluczowych górą była bowiem Pogoń (22 do 12). Obraz gry może oddać także fakt, że piłkarzem z największą liczbą podań w szeregach Wisły był jej środkowy obrońca - Lukas Klemenz, a na trzecim miejscu uplasował się w tej klasyfikacji... bramkarz Michał Buchalik.



Najwięcej w obu drużynach biegali pomocnicy - Sebastian Kowalczyk (12,08 km) oraz Vukan Savićević (12,35 km). W liczbie sprintów królowali za to boczni obrońcy - Jakub Bartkowski (15 sprintów) i David Niepsuj (16 sprintów). Najszybszy okazał się były defensor Wisły - Bartkowski, który w szczytowym momencie biegł z prędkością 34,28 km/h.



Najwyższy InStat Index osiągnął strzelec zwycięskiej bramki Konstandinos Triandafilopulos (Index 349). Na podium zabrakło przedstawiciela "Białej Gwiazdy" - uzupełniają je Benedikt Zech (Index 315) oraz Jakub Bartkowski (Index 305).