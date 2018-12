- Nikogo nie cieszą problemy Wisły, ale jako spółka niewiele mogliśmy zrobić. Zadaniem spółki jest zarządzanie rozgrywkami i pozyskiwanie środków pieniężnych. Trudno definiować za kogoś, na co przeznaczyć pieniądze. Czy wybudować np. halę pneumatyczną dla dzieci i młodzieży, czy pozyskać trenera z Hiszpanii - mówi w rozmowie z Interią Karol Klimczak, szef Rady Nadzorczej Ekstraklasy i prezes Lecha Poznań.

Krzysztof Oliwa, Interia: Kiedy problem Wisły stanie się problemem całej Ekstraklasy?

Karol Klimczak (szef Rady Nadzorczej Ekstraklasy i prezes Lecha Poznań): - Nie mówimy o klubie, który pojawił się w elicie sezon temu i jest zagrożony spadkiem. Mówimy o silnej marce, która ma swoją historię, budowała ligę przez wiele lat. Scenariusze, że Wisła nie dokończy rozgrywek, czy też nie otrzyma licencji na występy w nowym sezonie to ważne problemy Ekstraklasy. Nikt się z tego nie cieszy. Wiemy, że trwają rozmowy w sprawie zmiany właściciela, zobaczymy, co one przyniosą.

Co w sytuacji, jeśli Wisła nie przystąpi do wiosennej części sezonu? Czy pozostałe kluby otrzymają niższe kwoty pieniężne od nc+ i Eurosportu w związku z mniejszą liczbą spotkań w każdej kolejce?

- W trwającym kontrakcie nie ma takiego zagrożenia. W umowie z nadawcami została wskazana minimalna liczba spotkań, które muszą się odbyć w sezonie. Nawet przy założeniu, że Wisła wycofa się z rozgrywek, umowa będzie dotrzymana przez Ekstraklasę. Ale już sam fakt, że następuje wycofanie się klubu z rozgrywek, jest rzeczą niedobrą. Głęboko wierzę w to, że znajdzie się rozwiązanie, które będzie dobre dla klubu i kibiców.



Wisła przez długi czas była objęta nadzorem finansowym. Być może Ekstraklasa powinna zwrócić uwagę władzom klubu, że nie powinno się płacić trenerowi Joanowi Carillo ponad 100 tysięcy złotych miesięcznie?

- Zadaniem spółki jest zarządzanie rozgrywkami i pozyskiwanie środków pieniężnych. Trudno definiować za kogoś, na co przeznaczyć pieniądze. Czy wybudować np. halę pneumatyczną dla dzieci i młodzieży, czy pozyskać trenera z Hiszpanii, czy zawodnika z Czech. Każdy zarządza po swojemu, chcąc robić jak najlepszą robotę dla swojego klubu. Wisła była objęta nadzorem finansowym przez PZPN i to raczej do Komisji Licencyjnej PZPN należałoby kierować takie pytania.

Gdy widzi pan radosną twórczość włodarzy Wisły, to nie ma pan takich myśli: "Gdybym ja zarządzał Lechem, to w najlepszym wypadku wywieźliby mnie na taczkach"?

- Wszyscy są w trudnej sytuacji. Być może w tej chwili (rozmawiamy w środę po południu - przyp. red.) rozstrzygają się losy Wisły. Kibicuję jak najlepszemu rozwiązaniu. Tak silna marka jest potrzebna całej polskiej piłce.



Rozmawiał Krzysztof Oliwa