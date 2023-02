Dziwne tajemnice w Wiśle Kraków. Kibice pytają prezesa

Pierwszoligowa Wisła Kraków zamknęła sparing z drugoligową Siarką Tarnobrzeg i to tak szczelnie, że... nie podała nawet wyniku. Kibice dopytują, czy to czasem nie przesada, szczególnie że rezultat zaraz po zakończeniu spotkania podali rywale. W generalnym teście przed ligą Wisłą pokonała Siarkę 5-2, a dziś przy Reymonta dojdzie do prezentacji przebudowanego zespołu.