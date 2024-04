Wisła Kraków po pokonaniu Piasta Gliwice w półfinale Pucharu Polski awansowała do wielkiego finału, w którym powalczy o trofeum z Pogonią Szczecin. I chociaż do meczu pozostał niespełna miesiąc, to już trwają dyskusje na temat tego, co czeka nas na PGE Narodowym. Wszystko za sprawą odważnej deklaracji "Wisły Kraków", która grozi bojkotem prestiżowego spotkania. W spawie postanowił zareagować dyrektor sportowy "Portowców".