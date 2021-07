Bruk Bet Termalica



Tomas Loska +3. Wiele pracy nie miał, ale błędów nie popełniał. Przy drugiej bramce błędu nie popełnił, ale gdyby lepiej odbił piłkę, zostałby bohaterem.

Nemanja Tekijaski +3. Technicznie do orłów nie należy, ale przejście go nie było proste.

Adam Radwański -4. Nie zaczął za dobrze, ale wszystkie złe zagrania poszły w niepamięć, gdy pokonał Mikołaja Biegańskiego.

Muris Mesanović -4. Bardzo chimeryczny. Z jednej strony zmarnował świetną okazję, z drugiej miał kilka niezłych podań.

Mateusz Grzybek -3. Niczym wielkim się nie wyróżnił. Mecz do zapomnienia.

Adam Hlousek -4. Ciągle niezły poziom. Silny, wybiegany, sporo go było po lewej stronie. W drugiej połowie mniej aktywny.

Piotr Wlazło 4. Od początku radził sobie całkiem nieźle, a niezłym uderzeniem z rzutu wolnego zdobył bramkę.

Michal Bezpalec +3. Wielkich rajdów nie urządzał, ale robił wiele, żeby nic nie popsuć. I to wystarczało.

Michal Hubinek +3. Sporo pracował, ale zdarzyło mu się kilka pomyłek. Ogólnie jednak niezły występ.

Ernest Terpiłowski +3. Zepsuł sytuacje sam na sam z bramkarzem, ale był ruchliwy, więc wiślacy musieli poświecić mu sporo uwagi.

Wiktor Biedrzycki +3. Próbował wprowadzać piłkę, ale szło mu to różnie.

Kacper Śpiewak, Patryk Czarnowski, Samuel Stefanik, Marcin Wasielewski, Sebastian Bonecki. Grali za krótko, by ich ocenić.

Wisła Kraków

Mikołaj Biegański 3. Wygrał dwa pojedynki sam na sam, ale przy bramkach można mieć do niego zastrzeżenia. Do poprawy także gra na przedpolu oraz nogami.

Maciej Sadlok -4. Gubił krycie, spóźniał się do asekuracji, a podłączanie się do akcji nie zawsze wychodziło drużynie na dobre. To jednak on uratował Wiśle remis.

Aschraf El Mahdioui +3. Próbował uspokajać grę Wisły, ale za mało angażował się w ofensywę. W drugiej połowie mniej aktywny i częściej popełniła błędy.

Gieorgij Żukow 4. Nieźle spisywał się w odbiorze, ale z przodu popełniał błędy i zaliczał straty. Notę zdecydowanie podnosi ładna bramka.

Matej Hanousek +3. Nie miał łatwego zadania, bo zdarzało się, że zostawał sam z dwoma rywalami. Właśnie tak Wisła straciła bramkę. Mógłby dawać więcej w ataku.

Konrad Gruszkowski -3. Przegrał dużo pojedynków, odstawał fizycznie, ale na duży plus asysta przy bramce.

Michał Frydrych -3. Przegrywał pojedynki, spóźniał się z interwencjami. To nie był jego dobry występ.

Yaw Yeboah 2. Do zmiany nadawał się już w przerwie. W ofensywie bezproduktywny, w obronę niespecjalnie się angażował.

Piotr Starzyński +2. Zdecydowanie za mało przebojowy. Wtopił się w wiślacką szarzyznę.

Michal Skvarka +3. Miał okazję do zdobycia bramki, próbował grać kombinacyjnie i szarpać. Niewiele jednak z tego wychodziło.

Jan Kliment +2. Otrzymywał mało piłek, a na wykreowanie czegoś samemu był za słaby. Rozczarowujący występ.

Mateusz Młyński 3. Miał rozruszać grę Wisły, ale nie bardzo mu się to udało. Kilka niezłych zagrań to za mało.

Dor Hugi +3. Długo grał podobnie jak Młyński, ale w końcówce umiejętnie dośrodkował i zaliczył asystę.

Felicio Brown Forbes, Hubert Sobol, Nikola Kuveljić - grali za krótko, by ich ocenić.