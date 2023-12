Dramatyczna końcówka meczu Wisły. Znów robi się gorąco

Wisła Kraków miała okazję wskoczyć do strefy barażowej, ale przegrała w Niecieczy 1:2. Co prawda w doliczonym czasie krakowianie zdołali zdobyć drugą bramkę, ale sędzia gola nie uznał i wiślacy do domu wracają z pustymi rękami. To oznacza, że piłkarze trenera Radosława Sobolewskiego będą mieli duże problemy, by na koniec roku zająć satysfakcjonującą pozycję, a to zwiastuje kolejne nerwowe dni przy Reymonta.