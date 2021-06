Po ponad trzech tygodniach poszukiwań, Wisła w końcu zatrudniła nowego trenera. Wybór padł na Adriana Gul’ę, który podpisał z klubem dwuletnią umowę.

Okazuje się jednak, że rozmowy z zarządem Wisły nie były pierwszym kontaktem szkoleniowca z polską piłką. 45-letni Słowak rozmawiał również z Jagiellonią Białystok, a jakiś czas temu mógł również zostać szkoleniowcem Legii Warszawa. - Fajny facet. Prowadziliśmy z nim kiedyś poważne rozmowy i robił bardzo sensowne wrażenie - napisał na Twitterze Maciej Wandzel, współwłaściciel Legii do 2017 r.

Od poniedziałku Gul’a będzie jednak częścią planu, który przedstawił prezes Wisły Dawid Błaszczykowski.

- Sportowo jest wiele do poprawy. Licząc z tymi zimowymi wykonaliśmy już pięć transferów, planujemy zrobić trzy kolejne. Zatrudniliśmy dyrektora sportowego, a teraz jest nowy trener. To ważne elementy dwu-trzyletniego planu, który ma doprowadzić do powrotu Wisły na należne jej miejsce, do pierwszej, pucharowej czwórki - zapowiedział prezes Błaszczykowski .

Okazuje się, że nowy szkoleniowiec będzie miał za sobą nie tylko tysiące kibiców Wisły, ale również przynajmniej jedną osobę w Warszawie. - Kibicuję mu. Dobry ruch Wisły, a efekty: zobaczymy - napisał Wandzel.

Krakowianie przygotowania do sezonu pod okiem nowego szkoleniowca rozpoczną 16 czerwca. W planach jest m.in. wyjazd na zgrupowanie do Arłamowa.

PJ