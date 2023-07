Decyzja zapadła. Fatalna wiadomość dla kibiców Wisły

Za kilka dni rozpoczyna się sezon Fortuna I ligi, ale pierwszych dwóch spotkań kibice Wisły Kraków na żywo nie obejrzą. Komisja Odwoławcza Polskiego Związku Piłki Nożnej podtrzymała bowiem decyzję, że fani 13-krotnych mistrzów Polski nie będą mogli pojechać do Łęcznej na mecz z Górnikiem oraz do Warszawy na spotkanie z Polonią. To kara za zachowanie trybun w spotkaniu z Puszczą Niepołomice.