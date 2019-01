Pomocnik Dawid Kort, który rozwiązał kontrakt z Wisłą Kraków, został piłkarzem greckiego Atromitosu Ateny.

23-letni zawodnik rozstał się z pogrążoną w kłopotach Wisłą z powodu zaległości w płatnościach. Jak podał w poniedziałek klub - za porozumieniem stron.

Dzień później Kort był już piłkarzem czwartej drużyny greckiej ekstraklasy, co potwierdziła reprezentująca piłkarza agencja menedżerska F-MG. W tym samym klubie grał kiedyś m.in. Marcin Baszczyński.

Kort podpisał z Atromitosem 2,5-letni kontrakt.

- Bardzo cieszę się z przenosin do ligi greckiej. Wierzę, że może być to dla mnie krok do przodu, który pozwoli wznieść się na wyższy poziom. Dam z siebie wszystko, żeby zaprezentować się jak najlepiej i pomóc drużynie w osiągnięciu celów - powiedział Kort w zamieszczonym na Instagramie komunikacie.

- Bardzo ubolewam nad sytuacją, w jakiej znalazła się Wisła. Trzymam kciuki i mam nadzieję, że w końcu uda się znaleźć wyjście z tej nieciekawej sytuacji. Tragedią byłoby, żeby tak legendarny i zasłużony klub zniknął z piłkarskiej mapy Polski. Trzymajcie się - dodał piłkarz.



- Dziękujemy Wiśle za zrozumienie sytuacji zawodnika. Wszystko odbyło się bardzo szybko i profesjonalnie. Pełny szacunek. Wszyscy trzymamy kciuki, żeby Wisła się podniosła - mówi Przemysław Pańtak, menedżer zawodnika.

