Wisła Kraków przystosowuje się do nowej dla niej, pierwszoligowej rzeczywistości. Tuż przed startem rozgrywek dogadała się z miastem w sprawie dzierżawy stadionu przy Reymonta. Jak informował RMF, stawka co prawda ma być wyższa z powodu inflacji, lecz ogólnie "Biała Gwiazda" zapłaci mniej ze względu na wyłączenie z użytkowania remontowanej trybuny Południowej, na której zwyczajowo do tej pory zasiadali kibice gości.

Pod Wawelem zachodzą też zmiany natury personalnej. I nie chodzi tu tylko o transfery oraz przetasowania w składzie drużyny, ale też o modyfikacje na poziomie zarządu. Jak poinformowano, z klubu odchodzą prezes Dawid Błaszczykowski oraz wiceprezes Maciej Bałaziński .

Pierwszy z panów zabrał głos i pożegnał się z fanami Wisły.

"Dziękuję każdemu pracownikowi z osobna za współpracę i wsparcie otrzymywane każdego dnia, dziękuję Sponsorom i Partnerom za kooperację i cenną naukę, a także całej społeczności kibicowskiej Wisły Kraków, która jest siłą tego Klubu. Do zobaczenia na stadionie przy R22!" - przekazał Dawid Błaszczykowski we wpisie na Twitterze.

Obok jego oświadczenia trudno przejść obojętnie. Wszak brat Jakuba Błaszczykowskiego rzadko zabiera głos publicznie. A w mediach społecznościowych milczy od wielu miesięcy. Nie dość powiedzieć, że jego poprzedni wpis pochodzi z grudnia zeszłego roku.

Internauci szybko zareagowali. "Dzięki za poświęcenie dla klubu", "Dzięki za te dobre chwile, szkoda tych gorszych. Powodzenia w dalszej karierze", "Panie Dawidzie dziękujemy za zaangażowanie, na zawsze zapamiętamy Wasze wsparcie z Kubą. Niestety rolą prezesa jest dbanie o funkcjonowanie całej organizacji, a spadek 'przykrył' Waszą ciężką pracę, stąd wiele zarzutów dla zarządu. Jako człowiek mnie Pan nie zawiódł", "Panie Dawidzie, bardzo dziękuję za pański czas i pracę. Rozumiem, że spadek był wypadkową również poprzednich rządów. Dziękuję za ustabilizowanie sytuacji finansowej klubu. Szacunek" - żegnają Błaszczykowskiego.

O kilka słów pokusił się również jeden ze współwłaścicieli "Białej Gwiazdy". "Dziękuję Dawidowi Błaszczykowskiemu i Maciejowi Bałazińskiemu za ostatnie lata współpracy, zrobiliście dużo dobrego dla Wisły Kraków" - zakomunikował Jarosław Królewski. Dodał, że już poradził nowemu prezesowi klubu, Władysławowi Nowakowi, aby... nie był aktywny na Twitterze. "WN nie planuje mieć Twittera. Odradziłem mu. Powodzenia dla nowego prezesa WK. Liczy się tylko jak najszybszy powrót do ESA" - wyjaśnił.

