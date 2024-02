Cyrk w polskiej piłce. Kibole zaczynają dyktować warunki

Kibice Wisły nie mogą jeździć na mecze wyjazdowe

- My byśmy Wisłę wpuścili, ale od tzw. kibicowskich grup decyzyjnych dostaliśmy jasny przekaz, co będzie się działo, gdy ktokolwiek z Krakowa wejdzie na stadion

A jakby tego było mało, to do tego wszystkiego dochodzi jeszcze zachowanie Polskiego Związku Piłki Nożnej. Gdy zapytaliśmy, co związek zamierza zrobić z zaistniała sytuacją, otrzymaliśmy poniższą odpowiedź, która kompletnie nic do tematu nie wnosi: