Cuda w meczu Wisły. Zaskakujący finał, zdecydowała jedna akcja

Plan Wisły na to spotkanie był prosty - szybko zdobyć bramkę i sukcesywnie powiększać przewagę. Nie mogło być inaczej, bo straty krakowian w lidze już są poważne, a lepszego rywala na przełamanie nie można było sobie wyobrazić, bo Warta była przedostatnią drużyną w tabeli, do tego traciła w lidze najwięcej bramek. To wszystko zmieniło się jednak po meczu z Wisłą...