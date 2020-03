Policja zatrzymała mężczyznę, który podczas ostatnich derbów Krakowa, rzucił butelką w kapitana Wisły Jakuba Błaszczykowskiego - poinformowała stacja RMF FM.

Do zatrzymania 27-latka doszło we wtorek rano. To on miał rzucić z trybun szklaną butelkę, która trafiła Jakuba Błaszczykowskiego.

Zatrzymany mężczyzna nie był wcześniej notowany przez policję. Kapitanowi Wisły na szczęście nic się nie stało.

Moment rzucenia butelki nagrał jeden z kibiców, a potem film udostępnił w internecie. To dzięki temu nagraniu o zdarzeniu dowiedziała się policja. Prowadzi ona postępowanie pod kątem naruszenia ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych.

Mężczyźnie, który rzucił butelką grozi do 2 lat więzienia. Dziś ma zostać przesłuchany.



Do zdarzenia doszło w 53. minucie wtorkowego spotkania - po golu Jakuba Błaszczykowskiego z rzutu karnego. Kapitan Wisły wyprowadził zespół na prowadzenie i razem z kolegami, przy linii bocznej, zaczął się cieszyć. Właśnie wtedy ktoś rzucił szklaną butelką.

Opracowanie: Urszula Gwiazda