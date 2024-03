Coraz większa awantura. Kibice Wisły wytaczają kolejne działa

Kibice Wisły Kraków w tym sezonie nie byli na żadnym meczu wyjazdowym. Dwa pierwsze opuścili, ponieważ musieli odbyć karę za zachowanie podczas barażowego spotkania z Puszczą Niepołomice. Na kolejne mogli już jechać, ale uniemożliwili im to gospodarze spotkań, którzy wymyślali różne powody, by nie wpuścić krakowian. Powód? Bójka w Radłowie, podczas której zginął jeden z jej uczestników, a całą sytuację opisaliśmy poniżej: Reklama

Zgodnie z przewidywaniami wiślacy nie wejdą także na piątkowy mecz w Gdyni. Do klubu wpłynęło już pismo od Arki, w którym czytamy, "iż w oparciu o stanowisko KMP w Gdyni, WZKiOL UM Gdynia oraz GCS w Gdyni nie ma możliwości przyjęcia kibiców gości w zorganizowanej grupie".

Pokrywające się w tym terminie inne imprezy sportowe organizowane na terenie Gdyńskiego Centrum Sportu, a tym samym względy bezpiecznego zorganizowania tych imprez, nakładają na organizatora szczególne obowiązki zapewnienia bezpieczeństwa ich uczestników, co przy udziale grupy kibiców Wisły Kraków nie daje uzasadnionych podstaw do bezpiecznego ich przeprowadzenia ~ cytuje otrzymane pismo oficjalna strona Wisły.

Jarosław Królewski, prezes krakowian zapewniał, że klub cały czas próbuje znaleźć wyjście z sytuacji, ale do dziś nic nie wskórał.

"Pomimo próśb formalnych, licznych deklaracji, pomysłów wygenerowanych przez Wisłę, kibice naszego klubu nie pojadą do Lublina na mecz swojej drużyny. [...] Będziemy dalej apelować i robić wszystko, aby kibice Wisły mogli wspierać swój klub w kolejnych meczach. Niestety, będąc brutalnym możliwości klubów w takich sytuacjach są znikome" - napisał Królewski we wrześniu przed meczem z Motorem, a od tamtego czasu praktycznie nic się nie zmieniło.

Kibice Wisły piszą do polityków, ministerstw, instytucji

Wyjście z tej sytuacji próbują znaleźć kibice Wisły. Część z nich jeździ na mecze, choć doskonale zdają sobie sprawę, że na stadion nie wejdą, więc dopingują drużynę zza ogrodzenia. Formalnie kibice z Krakowa próbują także szukać pomocy u różnych instytucji i polityków. Reklama

Zaczęło się od wysyłania zażaleń do Rzecznika Praw Obywatelskich, a także zasypywania skrzynek mailowych klubów-gospodarzy pismami wyrażającymi oburzenie decyzją o niewpuszczeniu ich na stadion.

Ostatnimi czasy zapytania od kibiców Wisły trafiają także do policji. Do Komendy Miejskiej Policji w Opolu wysłano oficjalne pismo o udzielenie informacji ile kosztowało zabezpieczenie meczu Odra - Wisła; co składało się na te koszty; ilu policjantów było zaangażowanych itp. W pismach jest powołanie się na odpowiednie przepisy prawa, które zobowiązują policję do udzielenia odpowiedzi.

Coraz więcej kibiców w social mediach apeluje również do Polskiego Związku Piłki Nożnej, różnych instytucji, a także do polityków, by zajęli się sprawą kibiców Wisły.

- "Apeluję do PZPN o rozwiązanie kwestii dyskryminacji kibiców Wisły Kraków"

- "Ciekaw jestem zdania UOKiK. Co Wy na to, że kibice nie mogli kupić biletów na dany mecz i to nie jako zorganizowana grupa, tylko jako indywidualne osoby, które miały celowo zablokowane możliwość kupna przez Podbeskidzie lub Termalicę. Czy jest to zgodne z prawem konsumenta?" Reklama

- "Panie ministrze Sławomir Nitras, czy podległe Panu ministerstwo dalej będzie tolerować umywanie rąk przez PZPN i Cezarego Kuleszę w sprawie jawnej dyskryminacji grupy kibiców sportowych?"

- "Panie ministrze Marcin Kierwiński, czy nie wydaje się Panu, że miejskie komendy policji wydając decyzje o niewpuszczeniu zorganizowanej grupy kibiców Wisły, a później zabezpieczające okolice stadionów olbrzymimi siłami, same nie marnotrawią środków publicznych i nie łamią podstawowych praw obywatelskich".

To tylko niektóre z wpisów kibiców Wisły, w których oznaczają instytucje, ministerstwa oraz polityków. Na razie pozostają bez odpowiedzi.

Piotr Jawor

Reklama Odra Opole - Wisła Kraków 1-2. SKRÓT. WIDEO / Polsat Sport / Polsat Sport

Kibice Wisły Kraków / Joanna Żmijewska / INTERIA.PL

Kibice Wisły Kraków / Artur Barbarowski / East News