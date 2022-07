Co za seria Wisły! Sprawdzają młody talent

- Muszę w moich zawodnikach wypracować nawyk wygrywania - podkreślał trener Jerzy Brzęczek. Co prawda na razie to tylko sparingi, ale akurat to założenie wiślakom wychodzi całkiem nieźle. Po pokonaniu Garbarni Kraków, Stali Mielec i GKS-u Jastrzębie, teraz odprawili najtrudniejszego przeciwnika - Hapoel Beer Szewa - po golu Bartosza Jarocha.

W podstawowym składzie Wisły na mecz z wicemistrzem Izraela nie znalazł się żaden piłkarz, który grał w ostatnich spotkaniach krakowian w Ekstraklasie. Co prawda od pierwszej minuty wystąpił np. Luis Fernandez i Piotr Starzyński, ale zdecydowaną większość składu stanowili zawodnicy, którzy w Wiśle grali niewiele lub nie grali wcale.

Krakowianie objęli prowadzenie po dośrodkowaniu Wiktora Szywacza. Piłka po uderzeniu głową Piotra Starzyńskiego trafiła w poprzeczkę, a z bliska do pustej bramki skierował ją Bartosz Jaroch i było 1-0.

Za moment jedno z nielicznych ciekawych zagrań zaliczył pozyskany Michael Perriera, ale ogólnie pozyskany Francuz nie zachwycił. Niewiele zrobił, by udowodnić, że w wieku 34 lat jest w stanie walczyć na skrzydle przez pełne 90 minut. Na razie musi przede wszystkim popracować nad kondycją, inaczej w pierwszej lidze będzie miał problemy.

Zdjęcie Bartosz Jaroch / Artur Szczepanski/REPORTER / East News

Sporo wpadek w defensywie zaliczył z kolei Krystian Wachowiak i to po jego błędzie Eligon nie wykorzystał sytuacji sam na sam z Kamilem Brodą. Jeszcze gorzej w podobnej sytuacji pod bramką Hapoelu zachował się Luis Fernandez, który zbyt długo zwlekał ze strzałem i został zablokowany.

Najlepszą okazję do wyrównania miał w 75. minucie, ale Ramzi Safuri z rzutu wolnego trafił w poprzeczkę.

Wisła Kraków obserwuje Bartosza Talara

Tymczasem Wisła ciągle buduje skład, który ma walczyć o powrót do Ekstraklasy. - W najbliższym czasie sztab szkoleniowy Wisły Kraków będzie przyglądał się pomocnikowi Bartoszowi Talarowi, który dotychczas występował w Olympique Lyon B - poinformował klub.

19-letni Talar w tym zespole rozegrał 20 spotkań. Wcześniej był zawodnikiem Lecha Poznań oraz Dunajca Nowy Sącz. Jest również młodzieżowym reprezentantem Polski.

Wisła sezon zaczyna 16 lipca, gdy podejmie Sandecję. Wcześniej krakowian czeka jeszcze sobotni test generalny w wyjazdowym sparingu z Podbeskidziem Bielsko - Biała. Tymczasem Hapoel kolejny mecz towarzyski zagra w piątek z Cracovią na stadionie przy ul. Kałuży.

Wisła Kraków - Hapoel Beer Szewa 1-0 (1-0)

Bramka: Jaroch (15.).

Z Myślenic Piotr Jawor