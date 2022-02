Jerzy Brzęczek już w poniedziałek zadebiutuje w roli trenera Wisły Kraków. Piłkarze "Białej Gwiazdy" zmierzą się na własnym boisku z Górnikiem Łęczna. To spotkanie ma olbrzymie znaczenie dla układu w dole tabeli PKO Ekstraklasy.

Wisła Kraków. Co dalej z Jakubem Błaszczykowskim? Jerzy Brzęczek zabrał głos

Nie od dziś wiadomo, że w tym meczu zabraknie Jakuba Błaszczykowskiego. Pomocnik we wrześniu zeszłego roku doznał kontuzji podczas jednego z treningów. Jak wykazały badania, zerwał więzadła krzyżowe w kolanie.

To sprawiło, że wypadł z gry na długie miesiące. Niektórzy wieszczyli doświadczonemu zawodnikowi koniec kariery, ale Błaszczykowski, choć ma na karku 36 lat, nie złożył broni. Poddał się żmudnej rehabilitacji i walczy o to, by wrócić na boisko.

Jerzy Brzęczek w programie ""Liga+ Extra" został zapytany o przyszłość Jakuba Błaszczykowskiego. - Oczywiście, to Kuba musi bezpośrednio odpowiadać na tego typu pytania, ale patrząc na tę sytuację i całą jego karierę, to już bardziej walczy o to, żeby wrócić i się pożegnać - zakończył.