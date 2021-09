Jeśli chodzi o statystyki biegowe, Wisła w każdym aspekcie prezentowała się minimalnie lepiej. Piłkarze "Białej Gwiazdy" przebiegli łącznie 111,57 km (przy 109,98 km Lechii), wykonali 102 sprinty (gdańszczanie 101) i 515 szybkich biegów ("Biało-Zieloni" 480).



Także dystans pokonany w sprincie oraz szybkim biegu był bardziej okazały po stronie gospodarzy (odpowiednio 1,84 km do 1,75 km oraz 7,57 do 6,85 km).



Na wyróżnienie w krakowskiej ekipie zasłużył niezmordowany lewy obrońca Matej Hanousek, który wykonał aż 18 sprintów, notując przy tym najwyższą prędkość - 34,51 km/h.



W pierwszej ze statystyk lepszy był jednak od niego strzelec drugiej bramki dla Lechii - Ilkay Durmus, który miał na koncie 20 sprintów. Najszybszy w ekipie Lechii był natomiast Joseph Ceesay (33,71 km/h).



Warto zauważyć, że w ekipie "Białej Gwiazdy" aż czterech piłkarzy przekroczyło barierę 10 pokonanych kilometrów. Poza Hanouskiem byli to: Felicio Brown Forbes (10,88 km), Aschraf El Mahdioui (11,52 km) oraz Konrad Gruszkowski (10,02 km).



W Lechii było dwóch takich zawodników - Mateusz Żukowski (10,01 km) oraz Tomasz Makowski (11,16 km).



Tom

Reklama