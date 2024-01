Były wiślak w rosyjskich mediach wychwala polską ligę. „Świetna trampolina”

Żukow do Wisły trafił w styczniu 2020 roku z Kajratu Ałmaty. Miał za sobą występy w lidze belgijskiej, holenderskiej czy rosyjskiej, ale nigdzie nie zagrzał miejsca. Najlepiej czuł się w Kazachstanie, w którym z FC Astana grał nawet w fazie grupowej Ligi Mistrzów.

W Wiśle wiodło mu się różnie, bo trochę przeszkadzały kontuzje. Przez 2,5 sezonu wystąpił w 56 meczach ligowych, a 12 razy wchodził na boisko jako zmiennik. Zdobył tylko jednego gola i miał cztery asysty. Trenerzy raz go widzieli jako defensywnego pomocnika, a raz jako ofensywnego. Najpierw podpisał umowę na rok, a potem przedłużył do czerwca 2024 roku. Jednak po spadku Wisły z ekstraklasy rozwiązał kontrakt i trafił do chińskiego CZ Mighty Lions.