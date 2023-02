Swego czasu Łukasz Burliga był jednym z lepszych bocznych obrońców w Ekstraklasie . Nieźle radził sobie w Wiśle Kraków , potrafił też znaleźć wspólny język z trenerem Michałem Probierzem w Jagiellonii Białystok . Jego kariera na zakręcie znalazła się w 2014 r., gdy został przyłapany na obstawianiu meczów i przyznał się do uzależnienia od hazardu. Wisła zawiesiła go wówczas w pracach piłkarza, ale też zaoferowała pomoc.

Odnalazł się w Łodzi, gdzie do zespołu rezerw zatrudnił go Widzew. - Otrzymaliśmy informację, że planuje przeprowadzkę do Łodzi ze względów rodzinnych i wyraża zainteresowanie dalszą grą w piłkę. Od razu przeszliśmy do rozmów o drugim zespole, a Łukasz zaznaczył, że bardzo istotna jest dla niego budowa swojej ścieżki zawodowej jako trener. Nasz klub postanowił w tym pomóc i wprowadzić go do tej roli w przyszłości - podkreślał Maciej Szymański, dyrektor ds. rozwoju sportu Widzewa na oficjalnej stronie klubu.