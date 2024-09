Były kadrowicz szczerze o Wiśle, nagle padł temat Królewskiego. "To złudne"

"Biała Gwiazda" obecnie plasuje się w strefie spadkowej. Racja, krakowianie mają co prawda do rozegrania zaległe potyczki, ale nie zmienia to faktu, że zespół znajduje się w ewidentnym dołku. Wisła od początku zmagań tylko raz schodziła z boiska w glorii zwycięzcy, aż trzykrotnie remisowała oraz przegrywała. Po ostatniej porażce z Wartą Poznań cierpliwość skończyła się kibicom prowadzącym doping podczas domowych meczów . Ci ucięli sobie burzliwą pogawędkę z Jarosławem Królewskim . Działacz usłyszał mnóstwo niecenzuralnych słów, potem odpowiedział na nie w mediach społecznościowych.

Tomasz Kłos nie potrafi tego zrozumieć. Wymowne słowa byłego reprezentanta Polski

"Trudno dokonać oceny, gdy nie ma się pełnej wiedzy na temat tego, co dzieje się wewntątrz klubu. Jarosław Królewski dużo mówi o analizie danych i algorytmów, ale dla mnie to złudne. W kadrze jeszcze niedawno było mnóstwo piłkarzy z Hiszpanii, dziś jest ich trochę mniej. Co jednak podpowiedziało władzom Wisły, by na nich stawiać? To, że są utytułowaną piłkarsko nacją? Nie wiem, czy sprowadzani do Polski zawodnicy z Hiszpanii są tacy dobrzy. Poza tym, nasze rozgrywki są wymagające pod względem fizycznym i wielu graczy z tamtego kraju ma problem z tym, by sprostać wymaganiom. Poza tym, skoro chcemy promować Polaków, to musimy pozwolić im grać, a nadmiar obcokrajowców temu nie sprzyja"- stwierdził.