Burza w Wiśle Kraków. Dziś wiele się wyjaśni

W Wiśle Kraków dawno nie było tak nerwowo. W ostatnich dniach doszło do dymisji, jej przyjęcia oraz powołania nowego trenera. I to właśnie od startu Mariusza Jopa zależy, czy sytuacja przy Reymonta choć na chwilę się uspokoi. A stawka jest spora, bo dziś Wisła podejmuje Stal Rzeszów w spotkaniu o awans do ćwierćfinału Pucharu Polski. Mecz o godz. 18, transmisja w Polsacie Sport, stream online na Polsat Box Go.