Burza po meczu Wisły. "To jest skandal!"

Pierwszoligowy szlagier może nie stał na najwyższym poziomie, ale na brak emocji nie można było narzekać. Najpierw Christian Aleman otrzymał słuszną czerwoną kartkę za uderzenie przeciwnika bez piłki, a później dwie żółte kartki zobaczył Michał Marcjanik. Pierwszą za dyskusję z sędzią, drugą za zagranie ręką.

- Pan arbiter zrobił swoje, bo wykluczył nam zawodnika, i chodzi mi szczególnie o tą pierwszą kartkę. To jak sędziował, to jest skandal. Wiele sytuacji rozstrzygał na naszą niekorzyść i to jest jakaś masakra. To walka o awans, a poziom sędziowania jest dla mnie skandaliczny - denerwował się przed kamerami Polsatu Sport Janusz Gol.

Wielkie emocje w hicie kolejki. Czy Wisła powinna grać w osłabieniu?

Spokojniejszy był Ryszard Tarasiewicz, trener Arki. Co nie oznacza, że również nie miał pretensji do sędziego Jarosława Przybyła.

- Uważam, że drugą żółtą kartkę powinien dostać Jelić Balta i wtedy zostałby wykluczony. Mecz wtedy ułożyłby się inaczej, bo gralibyśmy po równo. Pierwsza kartka dla Marcjanika? Kwestionowanie decyzji sędziego przez naszego kapitana, gdy miał rację... Jest kapitanem i ma do tego prawo, więc nie powinien otrzymać tej pierwszej kartki - uważa Tarasiewicz.

- Trudno gra się o jednego mniej, a co dopiero o dwóch zawodników. Wisła jest za dobra, żeby mieć pomoc od sędziego. Taki klub powinien grać w Ekstraklasie, ale on sobie sam poradzi. Takimi decyzjami nie wolno wszystkiego niweczyć, a to nie pierwszy raz się zdarza - dodał szkoleniowiec.

Wisła - Arka. Brzęczek o sędziowaniu: Nie widziałem tych sytuacji

Pracy sędziego nie chciał za to komentować Jerzy Brzęczek, trener Wisły.

- Nie widziałem tych dwóch sytuacji, po których Arka dostała czerwone kartki, więc nie chcę komentować decyzji sędziowskich. Myślę, że pamiętamy i wiemy jak to jest, jeśli chodzi o sędziowanie... - nawiązał szkoleniowiec do błędów, jakie popełnili sędziowie w meczach Wisły w poprzednim sezonie.

Dzięki wygranej krakowianie po trzech kolejkach mają siedem punktów, a Arka cztery.

PJ