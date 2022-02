Brzęczek za Gulę. Czy do zmiany musiało dojść?

Adrian Gula, zanim trafił na Reymonta, był w orbicie zainteresowań Legii Warszawa i Lecha Poznań. Były prowadzone z nim rozmowy. Ostatecznie trafił do Krakowa. Dlaczego?

Gula był znany z rozwoju piłkarzy, poprzez wpajanie im ofensywnego stylu gry, bez wybijania na oślep.



Gula był znany z promowania młodzieży, wiary w nią, stawianie na nią. Zostawił jednak zespół na pierwszym miejscu w Pro Junior System.



Nikt jednak w klubie nie zareagował na lampkę alarmową: "Hola, hola panowie! Z takim graniem, bez silnej ofensywy, można z hukiem z lecieć z ligi!"





Gula stracił dwóch najlepszych piłkarzy

Adrian Gula doprowadził do tego, że Wisła uzyskała najwyższe wpływy z transferów od 11 lat, dzięki sprzedaży Yawa Yeboaha i Aschrafa El Mahdiouiego. Za obu piłkarzy klub zyska ponad cztery miliony euro. Problem w tym, że jeśli wypadnie z krajowej elity, to po straty mogą być większe i to każdego roku bez występów w PKO Ekstraklasie.



Adrian Gula był tytanem pracy, ale jednocześnie ma swoje za uszami. Chociażby to, że na strategicznej pozycji holował swego krajana z Żyliny Michala Szkvarkę i tylko on widział w nim wielki potencjał. Z drugiej strony, długo na bocznicy trzymał Stefana Savicia, który jako jeden z nielicznych potrafi prostopadłym podaniem otworzyć drogę do bramki.



Adrian Gula na koniec pokazał klasę, rezygnując ze sporej części należnego mu wynagrodzenia. Miał świadomość, że projekt nie wypalił i zmiana trenera była koniecznością.





Błaszczykowscy sięgają po tajną broń: Jerzy Brzęczek

Jakub i Dawid Błaszczykowski namówili do pracy w Wiśle Jerzego Brzęczka. Rok temu dla wielu selekcjoner był obiektem kpin z uwagi na defensywny styl, jaki preferowała jego kadra i dość napięte stosunki z częścią mediów. Czas pokazał, że to Brzęczek miał rację. On odnosił wyniki, a jego następca Paulo Sousa wprawdzie poprawił ofensywę, ale całkowicie rozregulował defensywę i na koniec okazał się być niesłownym, niegodnym zaufania człowiekiem. Zdezerterował.



Hołdujący poukładanemu futbolowi Brzęczek ma uratować Wisłę przed degradacją. W sztabie będzie miał nie tylko wiernego asystenta z "Biało-Czerwonych" Tomasza Mazurkiewicza, ale też żywą legendę Wisły Radosława Sobolewskiego, który ma zadbać o charakter mocno międzynarodowej szatni.





Brzęczek musi uszczelnić defensywę, poprawić odbiór piłki

Sytuacja nie jest łatwa. Wisła nie ma dziś dryblera klasy Yeboaha, ani pomocnika stabilizującego drugą linię tak jak Aschraf. A zachowań w odbiorze piłki, jakie dały sukces Warcie w meczu z Legią, czy Jagiellonii w starciu z Górnikiem nie da się wypracować w pięć minut, na kilku treningach. Na szczęście "Białej Gwiazdy" okno transferowe stoi jeszcze otworem, skład można wzmocnić.



Krakowianie mają za plecami pięć drużyn, spośród których trzy pożegnają się Ekstraklasą, ale Legia i znajdujący się na dnie ligi Bruk-Bet Termalica mają mecz zaległy. Przewaga do bezpiecznego miejsca stopniała do jednego punktu, a w perspektywie są dwa mecze z bezpośrednimi rywala do walki o ligowy byt - Górnikiem Łęczna (21 lutego w Krakowie) i Legią (25 listopada w Warszawie).



Brzęczek: Jesteśmy z Kubą bardziej wymagający wobec siebie

Nie brakuje głosów złośliwych, że oto Błaszczykowscy zamieniają Wisłę w program "rodzina na swoim". Najlepiej im odpowiedział wczoraj Jerzy Brzęczek: - Fakt, że jesteśmy z Kubą rodziną powoduje, że jesteśmy wobec siebie jeszcze bardziej wymagający w sprawach zawodowych. Ani ja nie dostałem opaski kapitańskiej, medalu na IO i stanowiska selekcjonera, ani on miejsca w kadrze i ponad 100 meczów, wielu z opaską kapitańską za piękne oczy - powiedział nowy trener Wisły.

Czy misja uratowania Ekstraklasy dla "Białej Gwiazdy" się powiedzie? O tym będziemy rozmawiać dziś w programie "Jasna Strona Białej Gwiazdy". Początek o godz. 11.