Jakiś czas temu Wisła Kraków upubliczniła listę zawodników, których chętnie by wypożyczyła lub sprzedała. W tym gronie znalazł się m.in. chorwacki pomocnik Ivan Borna Jelić Balta.

Media na Bałkanach: FK Sarajewo zainteresowane piłkarzem Wisły Kraków

Co ciekawe, portal sport1.oslobodjenje.ba w tytule wskazuje na to, że klub z Sarajewa "znalazł w Polsce rozwiązanie na pozycję stopera". To o tyle dziwne, że Jelić Balta w Krakowie praktycznie nie był ustawiany na stoperze, grał jako defensywny pomocnik. Teoretycznie w karierze grywał jako obrońca - m.in. w czasie swojej przygody z piłką ukraińską, w Arsenale Kijów. Jednak nominalną jego boiskową pozycją zdecydowanie jest środek pomocy.