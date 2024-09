Boniek nie odpuszcza Królewskiemu. Uderzył z zaskoczenia. To rewanż za "zgreda"

"Trampkarz, chciał uczyć wszystkich, nie mając żadnej wiedzy . Dołączy do grona tych co byli, krzyczeli, uczyli wszystkich i potem szybko zniknęli...." - napisał wówczas "Zibi" w mediach społecznościowych.

Ty do mnie, ja do ciebie. Boniek nie odpuścił Królewskiemu. Riposta w godzinie przełomu

- Wiemy, że w Polsce jest tak, że jak się raz coś przegrało, to potem najlepiej się zakopać w ziemi i nie pokazywać w świecie biznesowym, sportowym czy gdzieś indziej. Taką mamy narrację. Nazywając mnie trampkarzem, pan Boniek pokazał, że zapisany jest do tego świata, który jest jakimś światem totalnych zgredów . Ale generalnie rzecz biorąc, świat wygląda trochę inaczej - oznajmił bez skrępowania Królewski w rozmowie z serwisem Meczyki.pl.

Królewski podczas jednej z konferencji prasowych: - W polskiej piłce patologią jest, że my, jako prezesi, opinia publiczna, kibice, przyzwyczailiśmy się do tego, żeby zwalniać trenerów. Po prostu w trakcie sezonu. O ile jeszcze rozumiem po dłuższej pracy, to jeśli chodzi o ocenianie trenerów w trakcie sezonu, po jednym kwartale czy dłużej, to jest po prostu skandaliczne. I wywieranie presji na nich, próby rozliczeń, próby patrzenia na jakikolwiek projekt z perspektywy 4-5 miesięcy, są po prostu skandalem - jeśli chodzi o intelekt kogokolwiek, kto czymkolwiek zarządzał w przeszłości.