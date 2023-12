"Bomba" po meczu Wisły Kraków. Koniec spekulacji. Trener podał się dymisji

Radosław Sobolewski posadę pierwszego trenera Wisły Kraków objął 3 października ubiegłego roku . Cel, jaki przed nim postawiono, mógł być tylko jeden - powrót do PKO Ekstraklasy. Misja zakończyła się jednak niepowodzeniem . "Biała Gwiazda" przegrała w półfinale baraży z Puszczą Niepołomice .

Kolejny sezon miał się okazać przełomowy. Tymczasem po piątkowej konfrontacji z Bruk-Betem Termalicą Nieciecza krakowianie mają już na koncie cztery porażki . Zajmują ósme miejsce w I-ligowej tabeli. Do lidera tracą siedem punktów, mając jeden mecz rozegrany więcej.

Sobolewski ogłasza dymisję. Pożegnalne słowa na konferencji prasowej

- To był mój ostatni mecz w Wiśle Kraków, podaję się dzisiaj do dymisji. Może to pomoże zespołowi w pewnych rzeczach. Jest naprawdę bardzo dużo złych emocji wokół drużyny. Mam nadzieję, że moje odejście może polepszyć sytuację - powiedział Sobolewski na pomeczowej konferencji prasowej.