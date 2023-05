Błaszczykowski w końcu się doczekał. Zaskakująca informacja

Po miesiącach leczenia i rehabilitacji Jakub Błaszczykowski wraca do kadry Wisły Kraków. Były kapitan reprezentacji Polski będzie miał okazję zagrać w wyjazdowym spotkaniu przeciwko Podbeskidziu Bielsko-Biała. Spotkanie dziś o godz. 17.30. Transmisja w Polsacie Sport Extra, stream on line na Polsat Box Go, relacja na Sport.Interia.pl.