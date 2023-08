Dzięki niemu jest ten klub i dla niego jesteście tutaj dzisiaj. Kuba to ambasador Wisły Kraków, o czym możecie dziś przeczytać we wszystkich mediach na świecie. Odchodzi jako piłkarz, który Wiśle dawał wiele i obiecał kiedyś, że wróci. I wrócił w najtrudniejszym momencie. Przede wszystkim Kuba jest jednym z Was i kocha ten klub. Sprawmy, by ten dzień był dla niego wyjątkowy

~ podkreślał sternik Wisły Kraków