Po półtorarocznej przerwie Jakub Błaszczykowski wrócił do gry w sparingu, ale jeszcze nie dostanie szansy na występ w meczu ligowym. - Jest na to za wcześnie, poza tym muszę być też sprawiedliwy wobec innych zawodników - podkreśla Radosław Sobolewski, trener krakowian. Dziś (godz. 17.30) spotkanie Wisła Kraków - Chrobry Głogów. Transmisja w Polsat Sport Extra i na Polsat Box Go.