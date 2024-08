Belgijski huragan nad Reymonta. Iluzoryczne szanse Wisły Kraków przed rewanżem

Wisła Kraków sprawiła wielką niespodziankę, już docierając do ostatniej rundy eliminacji do Ligi Konferencji Europy. Niestety, wiele wskazuje na to, że "Białej Gwieździe" nie uda się ostatecznie awansować do fazy grupowej tego europejskiego pucharu. W pierwszym spotkaniu z Cercle Brugge krakowianie już do przerwy przegrywali 0:3, a ostateczny rezultat wyniósł 1:6. Przed podopiecznymi trenera Kazimierza Moskala jeszcze rewanż, ale odrobić straty będzie niezwykle ciężko.