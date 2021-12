W ostatniej kolejce Wisła rzutem na taśmę uratowała remis z Wartą Poznań (1-1), ale po spotkaniu trener Wisły nie wyglądał na zadowolonego. Znów zawiodło go kilku zawodników ofensywnych, z kolei niezłe zmiany dali rezerwowi. To może oznaczać, że w Lubinie od pierwszej minuty za ofensywę będą odpowiadali inni gracze.

- Nie można grać za samo nazwisko, trzeba dać z siebie 100 proc. dla drużyny. I nie chodzi tylko o bramki i asysty, ale o trzymanie się planu i taktyki. Oczywiście, że cieszymy się z uratowania punktu w meczu z Wartą, ale ambicje mieliśmy inne - zaznacza Gul’a.

Reklama

Wygląda na to, że szkoleniowiec najbardziej niezadowolony był z gry Yawa Yeboaha, który od kilku kolejek w lidze spisuje się znacznie słabiej. Nadziei nie spełnia również Michal Skvarka.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Wisła Kraków. Trener Adrian Gul'a o możliwych zmianach na spotkanie z Zagłębiem Lubin. Wideo INTERIA.TV

- Jeżeli coś nie funkcjonuje, to trzeba to zmienić. Nie będę miał obaw, by wprowadzić do ofensywy nawet dwóch nowych zawodników. Należy jednak pamiętać, że nie można też robić zmiany dla samej zmiany - zaznacza Gul’a.

Jednak nie tylko pomocnicy zawodzą w ostatnich spotkaniach, bo bramek w lidze nie strzelają także napastnicy. O ile w meczu Pucharu Polski z Widzewem Łódź Felicio Brown Forbes i Jan Kliment spisali się całkiem nieźle, to już w spotkaniu z Wartą tak skuteczni nie byli. Na któregoś z nich Gul’a jednak musi postawić, choć niewykluczone, że od pierwszej minuty na boisku pojawią się obaj.

- Mogą zagrać razem, ale wtedy Kliment już nie na skrzydle, ale w ataku. Wariant z nim w pomocy na razie się nie udał, ale razem z Forbesem mogą zagrać z przodu - zaznacza szkoleniowiec.

Przeciwko Zagłębiu szkoleniowiec nie będzie mógł liczyć na kontuzjowanych Jakub Błaszczykowskiego i Alana Urygę. Być może do gry gotowy będzie Piotr Starzyński, który w ostatniej kolejce pauzował z powodu urazu.

Zagłębie Lubin - Wisła Kraków. Gdzie i kiedy oglądać spotkanie?

Mecz Zagłębie Lubin - Wisła Kraków w sobotę w Lubinie o godz. 17.30, transmisja w Canal+ Sport, relacja tekstowa w Interii.

PJ