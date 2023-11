Bardzo trudna sytuacja Wisły Kraków. Robi się nerwowo

Co więcej, gdyby Wisła wygrała w Bielsku-Białej z Podbeskidziem, to chociaż przez kilkadziesiąt godzin znajdowałaby się na drugim miejscu, które daje bezpośredni awans do Ekstraklasy. Krakowianie jednak znów dali plamę i grając godzinę w osłabieniu, przegrali z przedostatnią wówczas drużyną w tabeli 1:2.